俄羅斯對烏克蘭發動大規模飛彈和無人機攻擊，基輔及其支持者呼籲聯合國安全理事會15個成員國召開緊急會議因應這波攻擊，美英等安理會成員今天嚴厲譴責俄羅斯。

根據官員說法，俄羅斯今天對烏克蘭發動2022年2月俄烏戰爭開打以來規模最大的空襲行動，烏克蘭各地遭到襲擊，造成31名平民罹難、逾160人受傷；波蘭表示，一枚俄羅斯飛彈似乎還飛入波蘭空域，之後才落在烏克蘭境內。

聯合國助理秘書長基艾瑞（Khaled Khiari）向安理會簡報這波空襲事件後表示：「悲慘的是，2023年即將結束，而針對烏克蘭人民的毀滅性暴力卻開始了。」

他還說：「烏克蘭人再次被迫在天寒地凍的情況下，把假期花在避難、清理斷垣殘壁及埋葬死者上。」

路透社報導，包括美國、法國和英國在內的安理會成員都譴責這波對烏克蘭的攻擊行動。

美國公使銜參贊凱利（John Kelley）說：「（俄羅斯總統蒲亭）沒有選擇和平，而是選擇用數量空前的無人機和飛彈襲擊另一個聯合國成員國，來紀念這個假期季節，並迎接新年。」

中國常駐聯合國副代表耿爽並未譴責這次攻擊事件，敦促俄烏戰爭訴諸「政治解決方案」。

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vasily Nebenzya）發表冗長回應指出，俄羅斯僅對烏克蘭軍事基礎設施發動攻擊，該為平民死傷負責的是烏克蘭的防空系統。

英國駐聯合國大使吳百納（Barbara Woodward）則回道，俄羅斯的行徑是造成烏克蘭這場悲劇的唯一原因。

吳百納說，「其餘的都是滔滔不絕的謊言和不實訊息」，她指的是涅班濟亞的言論。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）透過聲明表示，古特瑞斯譴責俄羅斯對烏克蘭的這波攻擊。

杜雅里克說：「攻擊平民和民間基礎設施違反國際人道法，是不可接受的，必須立即停止。」