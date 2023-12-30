美股2023年最後一個交易日收黑，但市場樂觀氣氛不減，標普500指數拉出近20年來最長的週線連9紅，全年漲逾24%，走出去年因聯準會積極升息抗通膨而大幅回檔的陰影。
去年3月起，聯邦準備理事會（Fed）以1980年代以來最猛烈升息壓制衝上40年高點的物價漲勢，金融市場受創甚深。矽谷銀行（SVB）等區域銀行今年春季倒閉，市場人心惶惶，但美國經濟展現韌性，人工智慧（AI）題材帶動資金回流股市，年終買氣加溫，美股主要指數封關時都接近歷史高點。
道瓊工業指數在封關日下跌20.56點，跌幅0.05%，收在37689.54點。標準普爾500指數下挫13.52點，跌幅0.28%，收在4769.83點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌83.78點，跌幅0.56%，收在15011.35點。
即使如此，3大指數仍拉出週線連9紅，為標普500指數自2004年1月以來最長漲勢。
道瓊指數全年勁揚13.7%，12月共7度創歷史新高。標普500指數今天一度直逼近2年前攻上的歷史高點，但近關情怯，年線漲幅為24.2%。那斯達克指數受AI題材加持，全年大漲43.4%，為2020年以來最佳表現。
美股一掃去年創2008年金融海嘯肆虐以來最糟表現的悶氣，讓不少專家跌破眼鏡。
去年此時，許多人憂心美國經濟將在高利率壓抑下陷入衰退。結果經濟挺住考驗，就業市場欣欣向榮，民間消費力道不墜，通貨膨脹則持續降溫，離聯準會目標2%愈來愈近。聯準會官員近期暗示緊縮循環接近尾聲，投資人預期明年上半年就會降息，帶旺股市表現。
此外，聊天機器人ChatGPT一年多前問世掀起旋風，AI自此成為股市關鍵字。業績看俏的輝達（NVIDIA）全年股價飆漲239%，成為首家市值衝破1兆美元的晶片大廠，躋身7檔左右盤勢的科技權值股行列。
除輝達外，Google母公司Alphabet、亞馬遜（Amazon.com）、蘋果（Apple）、臉書（Facebook）母公司Meta、微軟（Microsoft）及特斯拉（Tesla）股價也都水漲船高。這7家企業占標普500指數市值約30%，扮演今年美股反攻向上的主力軍。
不過，美股今年並非一帆風順，債市動盪、地緣政治衝突都曾帶來亂流，3月爆發的區域銀行危機更一度重創投資人信心。
矽谷銀行當時資金吃緊，被迫出售因利率竄升而價值縮水的債券資產，掀起擠兌潮後無預警倒閉，第一共和銀行（First Republic Bank）等財務體質欠佳的區域銀行也面臨相同命運。聯準會等主管機關記取金融海嘯教訓，明快處置，防止擠兌潮蔓延，一度受創的金融股隨之回穩。
另一方面，通膨持續降溫，聯準會7月將利率升到22年高點後不再升息。投資人鬆一口氣，期待經濟實現躲過衰退的「軟著陸」，股市延續耶誕行情傳統，買氣不墜。
今年最後幾週，道瓊指數屢創歷史新高，標普500指數離去年1月初攻上的歷史高點也只差0.6%，新年度將再度叩關。
聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）多次表示，通膨回歸目標2%之路將「顛簸不平」，不願宣告聯準會已戰勝通膨。但市場目光放遠，認為聯準會明年遲早會降息，樂觀心理刺激資金不斷流入股市。
高盛集團（Goldman Sachs）近期上修美股目標，預期標普500指數明年底將收在5100點，意味未來一年將上漲6.9%。這項預測基於通膨持續降溫、聯準會明年5度降息，今年由科技權值股帶動的漲勢擴展到景氣循環股、中小型股票。
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