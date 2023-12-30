【時報記者莊丙農台北報導】距離2024大選投票日僅剩10逾天，史上首位以政治類為開播主題的AI虛擬主播「答可特」在17LIVE現身，今天晚上9點，鎖定17LIVE看答可特開講。
選戰亢奮紛擾之際，賴桑元宇宙後援會攜手亞洲最大直播娛樂社群平台17LIVE背後AI 技術團隊，運用全新AI技術並連結Google最新PaLM 2語言模型系統，於17LIVE推出史上第一位AI虛擬候選人（以政治話題為開播主題的AI虛擬主播）答可特。有別於煩雜的傳統媒體政治生態，讓網友在熟悉的網路環境中，來接觸有趣的AI虛擬主播－答可特，而其人物設定是總統候選人賴清德的頭號鐵粉，以「什麼都可以問、什麼都可以說」為核心，來與網友大聊網路上討論聲量最高的議題，希望藉此讓大眾在現實生活中感受來自元宇宙的另類政治體驗。
個性幽默風趣、正向熱情的答可特，曾赴美留學，也當過醫生，私下喜歡追求各式新科技應用。值得分享的是，除政治話題，答可特也喜歡跟觀眾聊生活上的事情，或用獨特的台語腔調講冷笑話，努力創造一個輕鬆愉快的聊天空間。
虛擬偶像已然成為全球趨勢，17LIVE看準此波商機，持續強化平台功能，而繼AI虛擬星座命理主播－琪琪後，再度透過語言模型（LLM）、記憶機制（Memory Mechanism）及情緒推論引擎機制（Emotion Express Inference Engine）等AI學習技術，推出史上首位AI虛擬助選人－答可特。此外，想要成為虛擬主播也不再是難事，除live2D格式外，用戶只要在VroidHub第三方平台，挑選喜歡的3D外型模板，匯入平台，即可以虛擬形象於17LIVE開播。
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