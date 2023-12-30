大陸格力電器「霸氣女董」董明珠日前開砲痛批前美女秘書孟羽童，「連個文都寫不出來，只想藉格力平台當網紅，在公司中產生了不好的影響，我就把她開除。」孟羽童29日在社群平台上發文表示「內心圓滿，人間便無憾」，所有煩惱都與外界無關；這番話表明她目前淡然、豁達的心境，對前老闆的批評似乎不以為意。
綜合陸媒報導，董明珠本月稍早（13日）在2023屆大學生入職儀式中提到，當時是在實習節目中看到孟羽童的勤奮，才選來做秘書，可她在工作中表現不盡人意，當秘書連一個文（公文）都寫不出來，「只想著用格力平台自己當網紅，在公司中產生了不好的影響，所以我把她開除出去了。」
董明珠表示，雖然孟羽童為格力帶來很多所謂的粉絲，但那有什麼用，不過是今天掙得錢多一點而已，「只想賺更多錢跟行屍走肉沒差別，錢不該是大學生的夢想，錢是奮鬥的結果。」
周五（12月29日）孟羽童在社群平台上發文稱，「內心圓滿，人間便無憾。」
孟羽童分享自己在東北的旅遊見聞，她寫道：「在這裡感受到了快樂的具象化。每個人都愛笑，熱情，豁達，好像所有塵世的繁忙都與這裡無關。」
孟羽童問帶隊的司機師傅：「你會為什麼事煩心嘛？」他說：「能有啥煩惱，不就那點事嘛。」對啊，所有煩惱都與外界無關，都是自己的課題。內心圓滿，人間便無憾。
孟羽童還寫道，「禍往福來，悲喜自渡。如果只在順境中修行，那就永遠都沒辦法看見真實的自己。人生和長白山的旅途一樣，最美的風景永遠不在終點站，那些令人期待又值得回味的瞬間，都在路上。人生漫漫，自有答案。」
1998年出生的孟羽童，畢業於浙江大學西班牙語專業本科，曾多次參與綜藝節目。2021年7月，在大陸節目《初入職場的我們》，孟羽童獲轉正名額，得到董明珠盛讚，並成為她的秘書。
孟羽童原本被寄望培養成為「第二個董明珠」，但她在格力電器只待了近1年10個月，今年5月11日在微博透露自己已離職，還說沒必要把它當成一個消極的事情，只是人生某個階段的選擇而已。孟羽童坦言，下一個階段的任務，就是準備繼續讀書、申請讀研究所。
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