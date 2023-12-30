【時報記者張漢綺台北報導】裕山環境工程(7715)送件申請登錄興櫃。

裕山環境工程成立於82年11月，主要業務為土壤及地下水污染調查與整治及廢棄物處理，董事長為劉原宏，總經理為張育祺，目前股本為2.9億元，112年上半年稅後虧損為1971萬元，每股淨損0.77元，累計前11月合併營收為9.75億元，年增22.16%。

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