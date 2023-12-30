【時報記者莊丙農台北報導】台股昨日封關，根據台灣證券交易所統計，今年集中交易市場發行量加權股價指數收盤為17,930.81點，與去年底的14,137.69點上漲3,793.12點，呈現倒吃甘蔗，漲幅約為26.83％。今年全年最高收盤指數為12月29日的17,930.81點，最低收盤指數為1月4日的14,199.13點。
今年全年集中市場累計總成交金額為67兆2,047.26億元，較去年全年的59兆5,737.46億元，增加7兆6,309.80億元。上市股票總市值為56兆8,420.94億元，較去年底的44兆2,660.33億元，增加12兆5,760.61億元。
原本前3季外資呈現賣超，第4季大舉加碼台股，全年外資及陸資總買入金額為21兆2,176.37億元，總賣出金額為20兆9,421.87億元，全年反而累計買超2,754.50億元。
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