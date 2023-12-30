談到成功祕訣，數位部資安署副署長鄭欣明認為可以用資安選手的特質來形容，就是要由自己來定義是否成功。他強調，成功很多元，不應是由名氣或是金錢來定義。
鄭欣明說，大部分的人跟世俗的觀念比較類似，認為得到讚美才是成功，而資安選手不能太在意旁人眼光，也不是靠獲取掌聲來定義成功，而是要一直堅定朝自己認定的方向走。這與心理素質是否強大有很大的關聯，必須戰勝社群網絡所定義的成功，不是功成名就、萬人景仰就叫成功，而是發自內心認同自己的價值，認為自己就是成功之人。
此外，鄭欣明認為，充滿好奇的心也是成功之道，才能與時俱進 、不斷吸收新知，在這前提下會願意去做很多事，不怕犧牲任何時間和娛樂；最後則是要保持競爭力，為了自我實現持續精進，不怕挑戰，方能邁向成功之路。
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