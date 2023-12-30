李奇霖雖然是半路出家，但他憑藉著穩紮穩打的態度，一步步將享溫馨KTV帶到今天的成就，他並不會因為市場大好就一股腦展店，反而選擇「人才先有，再談展店」的穩健經營方式。李奇霖認為，硬體設備要做到最頂不難，砸錢就有了，但人才的培訓才是一家店能不能成功的關鍵。
因此，李奇霖表示享溫馨展店考慮的不是哪裡客群多、哪裡有發展潛力，而是有沒有訓練有素、專業的人才可以把分店經營好，能不能達到享溫馨要求的服務品質，有了充足的可用之兵，他才會考慮展店。
此外，李奇霖並不把KTV的目標客群鎖定在年輕人，他在上午相對來客量較少的時段推出長青族優惠專案，他笑著說：「現在有很多長青唱歌班早上都來享溫馨報到。」此外由於庭園式KTV打開包廂門就能看到天空，讓消費者具有安心感，因此也吸引許多家庭客來消費。
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