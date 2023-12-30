說到KTV大家過去想到的都是錢櫃、好樂迪，不過在中南部，享溫馨的知名度可能比前述兩家業者更高，以庭園式KTV打響名號的享溫馨，名氣扶搖直上的重要推手就是總經理李奇霖，他從羽球國手轉變為KTV經營者，不僅將庭園式KTV質感拉高不只一個層級，還跨足婚宴會館市場，更預計在明年進軍興櫃市場。
享溫馨主打庭園式的建築風格，與一般KTV多在大樓裡不同，也創造出該品牌的獨特性，而享溫馨的總經理李奇霖就是品牌知名度大幅提高的最重要推手。
積極創新 跨足婚宴市場
1983年出生的李奇霖，從小就展現運動天賦，15歲就成為甲組的羽球選手，曾是國內排名前五的頂尖高手，亞青賽、世青賽都有奪牌紀錄，後來也進入合庫、土銀擔任選手。
2002年時李奇霖遠赴加拿大，擔任選手兼教練，當時一心一意朝羽球發展的他，甚至已經談妥要在加拿大開球館，不過當時家中的事業都是父親一肩扛起，而父親身邊並沒有可信賴的幫手，因此李奇霖毅然決然放棄自己的愛好及選手職涯，回台加入享溫馨的行列。
李奇霖說：「最開始我們也不是經營者，只是投資屏東潮州一間叫『溫馨小鎮』的KTV，後來發現KTV的市場相當有潛力，因此才出來開了『享溫馨』！」
1995年首家享溫馨在高雄科工館附近開幕，到現在已有近30年歷史，全台有15家KTV及四家婚宴會館，而這婚宴會館就是李奇霖積極拓展的領域，他發現南部地區能舉行高質感的婚禮會場除了飯店之外就很難找到，因此他開始考察各家業者的格局、菜色，他說：「我就一個人騎著摩托車，跑遍全高雄的宴會廳，也積極參加別人的婚禮，嘗試各家的菜色。」經過李奇霖親力親為的考察，享溫馨的第一家婚宴會館在台東誕生。
翻轉KTV形象 進軍興櫃
在開拓新市場之餘，李奇霖也沒忘了本業KTV，他重視員工的教育訓練及禮儀管理，帶給消費者耳目一新的感覺，不再將中南部的庭園式KTV視為便宜但品質不佳的娛樂場所；李奇霖也在KTV的餐點下功夫，他說：「KTV的設備怎改也就是麥克風、音響，業者間的差距不大，但餐點卻是可以比較出高下的。」
李奇霖聘請專業廚師做料理，每季都會推出新的菜單，此後KTV不再只有水餃、炸物，在享溫馨包括便當、熱炒都吃得到。
此外，李奇霖也進行包廂的優質化，規劃獨立廁所、甚至絕大多數包廂都有戶外空間，疫情期間也大量添購空氣清淨機，保障消費者歡暢的同時也能保持包廂空氣清新。
李奇霖表示，享溫馨能成功靠的不是他自己，他也非常感謝股東長期以來的信任，以及資深員工力挺支持，才能把這個品牌推向更高的境界。
接下來，李奇霖預計明年將享溫馨推上興櫃市場，他表示雖然依照該公司的實力大可不必上櫃，但他希望公司能帶給員工更好的福利及保障，因此仍決定上興櫃，未來聘請專業經理人管理，也更能拓展享溫馨的版圖。
達人座右銘
百分之百全力去做，做錯也沒關係，把失敗當學習就好
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