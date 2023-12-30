台北萬豪「頂級花膠鮑魚佛跳牆」湯底是以老母雞、金華火腿、後腿肉精燉八小時成濃韻「上湯」，再加蹄筋、冬菇、瑤柱、海參、曼波魚皮、金華火腿、去骨肋排，入甕燉煮四小時成菜。圖／台北萬豪酒店

「黑胡椒豬腳豬肚湯」以黑胡椒、白胡椒混和炒香後加入豬大骨、雞骨及豬後腿肉精熬八小時製成湯底，加入黑毛豬豬肚及豬後腿，湯頭胡椒味濃郁回香，每份2,288元。圖／台北萬豪酒店

「青藤椒牛腮飯」是將辛香料爆香後加入米酒、和牛腮肉、牛筋，滷到軟嫩可口。滷汁濃縮後拌入和牛油與牛肉丁、蒸熟的長糯米飯，再鋪上滷好的和牛腮及牛筋與爆香青花椒，包上荷葉蒸成。圖／台北萬豪酒店

台北萬豪酒店即日起至2024年2月9日開放訂購純手工外帶年菜與年節禮盒。圖／台北萬豪酒店

台北萬豪的「XO醬臘味蘿蔔糕」將手刨蘿蔔絲與在來米漿以黃金3:1調和，再拌入瑤柱並與馬蹄粉、臘腸、肝腸、白蘿蔔及蝦米蒸成糕體，表層鋪上酥炸瑤柱增添風味，不沾醬就好吃。圖／台北萬豪酒店

「爐烤富貴八寶鴨」是將去骨櫻桃鴨以油淋法炸成金黃，鴨內填入爆香的金華火腿、鮑魚絲、瑤柱、花菇、梅花肉、花筍、栗子等餡料，淋上花雕酒再包覆荷葉，高溫爐烤而成。圖／台北萬豪酒店

搶攻宅家圍爐與聚餐商機，台北萬豪酒店推出純手工外帶年菜與年節禮盒，由超過40年資歷的國宴主廚高鋼輝規劃，獻上19款年節精湛美饌，包含小家庭首選「萬豪龍運當頭年菜組」、熱銷經典「頂級花膠鮑魚佛跳牆」、宮廷御膳「爐烤富貴八寶鴨」、金牌年菜「青藤椒牛腮飯」，並全新推出適合年節祭拜的三牲菜品，象徵補財庫「紅燒鮑魚大元寶」、年年有餘「糖醋石斑魚」及團圓吉祥「黃油貴妃雞」，以及一系列單品美饌，每款售價588元至5,988元不等。即日起至2024年2月9日開放訂購，2024年1月12日前訂購享早鳥9折優惠。

傳統禮俗中，過節酬神祭祖以三牲禮表達對神祇與祖先的誠心敬意，也祈願來年平安。常見三牲禮為豬肉、全雞、全魚各一，豬代表諸事如意，雞象徵家庭團圓，魚則是有年年有餘。看準現代人雖忙碌，仍十分重視過年的祭拜大事，台北萬豪酒店推出三款手工年菜，「紅燒鮑魚大元寶」選用南非鮑魚，低溫烹調六小時鎖住鮮味，以精燉八小時港式上湯，加入紹興酒小火紅燒後，底部鋪上滷至入味的豬蹄膀及筍乾，每份2,988元。「黃油貴妃雞」特選肉質緊緻的放山古早雞，以瑤柱與特選中藥材低溫慢煮入味，每份1,488元。「糖醋石斑魚」選用重達1公斤台灣海石斑，酥炸後淋上以紅麴、香梅及檸檬製成的特製糖醋醬，每份1,388元。讓消費者省下張羅三牲的麻煩，祭拜與圍爐菜品一次滿足。

台北萬豪年年熱銷的「頂級花膠鮑魚佛跳牆」，內有頂級養生花膠、四顆南非活鮑魚，以老母雞、金華火腿、後腿肉精燉八小時成濃韻上湯湯底，再加蹄筋、冬菇、瑤柱、海參、曼波魚皮、去骨肋排，入甕燉煮四小時，膠質濃韻而絲毫不油，每份3,888元。全新推出「黑胡椒豬腳豬肚湯」則是道適合冬季滋補的湯品，以黑胡椒、白胡椒混和炒香後加入豬大骨、雞骨及豬後腿肉精熬八小時製成湯底，加入軟嫩Q彈台灣黑毛豬豬肚及豬後腿，湯頭濃郁回香，每份2,288元。

做工繁複的「爐烤富貴八寶鴨」，主廚將頂級櫻桃鴨去骨淋上生抽，反覆淋上熱油炸成金黃，鴨內填入金華火腿、貴妃鮑魚絲、瑤柱、花菇等八珍，淋上花雕酒再包覆荷葉，高溫爐烤後更顯豐腴肥美，每份2,988元。「青藤椒牛腮飯」是私房秘滷和牛牛腮肉及牛筋，搭配自煉和牛油及牛肉蒸拌入味的長糯米與爆香青花椒，以荷葉包覆蒸熟後香氣撲鼻，軟嫩可口好滋味，每份988元。

台北萬豪今年推出四人份年菜組合「萬豪龍運當頭年菜組」，包含濃潤美味的經典花膠佛跳牆、品項豐美的五福臨門品味集、鮮味十足蒜燒海鱸魚、肉香四溢的芝麻香肋排、年菜常勝軍的港式臘味飯，全套5,988元，在家輕鬆復熱即可還原星級美味。此外還推出一系列經典佛跳牆單品，如經典花膠佛跳牆，或茹素者也能盡興享用的羊肚蕈素佛跳牆。

豐美主食則可選擇港式「櫻花蝦臘味飯」，或是升級版「XO醬臘味蘿蔔糕」，手刨蘿蔔絲與特製米漿以黃金3:1調和，再拌入以XO醬炒香的瑤柱，香煎過的蘿蔔糕不需沾醬都好吃。「櫻花蝦臘味飯」將糯米浸泡一晚後隔水蒸熱，肝腸、臘腸、海蝦米、花菇以老抽、蠔油等旺火爆炒後，再將其與糯米飯及以老母雞、金華火腿、後腿肉精燉之港式上湯拌勻，搭配櫻花蝦，是廣式好風味。年節伴手禮「步步高升年糕組」，內含黑糖桂圓年糕、芝麻年糕各乙份。以糯米粉、黑糖、椰漿、特選桂圓製成之香甜年糕。桂圓果肉交織黑糖香，甜的恰如其分。

台北萬豪酒店農曆年菜外帶，2024年1月8日至2024年2月9日每日上午11時至晚間7時於一樓西華匯開放提貨。宅配運費另計，單一地址運費為本島400元，離島500元，運費不適用任何優惠。可透過電話訂購，或台北萬豪官網線上訂購。