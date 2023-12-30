搶攻宅家圍爐與聚餐商機，台北萬豪酒店推出純手工外帶年菜與年節禮盒，由超過40年資歷的國宴主廚高鋼輝規劃，獻上19款年節精湛美饌，包含小家庭首選「萬豪龍運當頭年菜組」、熱銷經典「頂級花膠鮑魚佛跳牆」、宮廷御膳「爐烤富貴八寶鴨」、金牌年菜「青藤椒牛腮飯」，並全新推出適合年節祭拜的三牲菜品，象徵補財庫「紅燒鮑魚大元寶」、年年有餘「糖醋石斑魚」及團圓吉祥「黃油貴妃雞」，以及一系列單品美饌，每款售價588元至5,988元不等。即日起至2024年2月9日開放訂購，2024年1月12日前訂購享早鳥9折優惠。
傳統禮俗中，過節酬神祭祖以三牲禮表達對神祇與祖先的誠心敬意，也祈願來年平安。常見三牲禮為豬肉、全雞、全魚各一，豬代表諸事如意，雞象徵家庭團圓，魚則是有年年有餘。看準現代人雖忙碌，仍十分重視過年的祭拜大事，台北萬豪酒店推出三款手工年菜，「紅燒鮑魚大元寶」選用南非鮑魚，低溫烹調六小時鎖住鮮味，以精燉八小時港式上湯，加入紹興酒小火紅燒後，底部鋪上滷至入味的豬蹄膀及筍乾，每份2,988元。「黃油貴妃雞」特選肉質緊緻的放山古早雞，以瑤柱與特選中藥材低溫慢煮入味，每份1,488元。「糖醋石斑魚」選用重達1公斤台灣海石斑，酥炸後淋上以紅麴、香梅及檸檬製成的特製糖醋醬，每份1,388元。讓消費者省下張羅三牲的麻煩，祭拜與圍爐菜品一次滿足。
台北萬豪年年熱銷的「頂級花膠鮑魚佛跳牆」，內有頂級養生花膠、四顆南非活鮑魚，以老母雞、金華火腿、後腿肉精燉八小時成濃韻上湯湯底，再加蹄筋、冬菇、瑤柱、海參、曼波魚皮、去骨肋排，入甕燉煮四小時，膠質濃韻而絲毫不油，每份3,888元。全新推出「黑胡椒豬腳豬肚湯」則是道適合冬季滋補的湯品，以黑胡椒、白胡椒混和炒香後加入豬大骨、雞骨及豬後腿肉精熬八小時製成湯底，加入軟嫩Q彈台灣黑毛豬豬肚及豬後腿，湯頭濃郁回香，每份2,288元。
做工繁複的「爐烤富貴八寶鴨」，主廚將頂級櫻桃鴨去骨淋上生抽，反覆淋上熱油炸成金黃，鴨內填入金華火腿、貴妃鮑魚絲、瑤柱、花菇等八珍，淋上花雕酒再包覆荷葉，高溫爐烤後更顯豐腴肥美，每份2,988元。「青藤椒牛腮飯」是私房秘滷和牛牛腮肉及牛筋，搭配自煉和牛油及牛肉蒸拌入味的長糯米與爆香青花椒，以荷葉包覆蒸熟後香氣撲鼻，軟嫩可口好滋味，每份988元。
台北萬豪今年推出四人份年菜組合「萬豪龍運當頭年菜組」，包含濃潤美味的經典花膠佛跳牆、品項豐美的五福臨門品味集、鮮味十足蒜燒海鱸魚、肉香四溢的芝麻香肋排、年菜常勝軍的港式臘味飯，全套5,988元，在家輕鬆復熱即可還原星級美味。此外還推出一系列經典佛跳牆單品，如經典花膠佛跳牆，或茹素者也能盡興享用的羊肚蕈素佛跳牆。
豐美主食則可選擇港式「櫻花蝦臘味飯」，或是升級版「XO醬臘味蘿蔔糕」，手刨蘿蔔絲與特製米漿以黃金3:1調和，再拌入以XO醬炒香的瑤柱，香煎過的蘿蔔糕不需沾醬都好吃。「櫻花蝦臘味飯」將糯米浸泡一晚後隔水蒸熱，肝腸、臘腸、海蝦米、花菇以老抽、蠔油等旺火爆炒後，再將其與糯米飯及以老母雞、金華火腿、後腿肉精燉之港式上湯拌勻，搭配櫻花蝦，是廣式好風味。年節伴手禮「步步高升年糕組」，內含黑糖桂圓年糕、芝麻年糕各乙份。以糯米粉、黑糖、椰漿、特選桂圓製成之香甜年糕。桂圓果肉交織黑糖香，甜的恰如其分。
台北萬豪酒店農曆年菜外帶，2024年1月8日至2024年2月9日每日上午11時至晚間7時於一樓西華匯開放提貨。宅配運費另計，單一地址運費為本島400元，離島500元，運費不適用任何優惠。可透過電話訂購，或台北萬豪官網線上訂購。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：