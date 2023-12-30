台北福華大飯店館內江浙菜餐廳〈江南春〉推出新菜，主廚劉宜嘉自即日起至2024年2月底，以據說是慈禧最愛、並有著「水中活化石」之稱的鱘龍魚入饌，除有剁椒、蒜子紅燒砂鍋等多種味型的單點菜品，並有個人位上的冬令套餐。食家饕客與吃貨以口舌味蕾尋幽訪勝時，更可以趁便嘗嘗菜單上的〈脆皮烏參〉、〈煙燻素鵝〉、〈砂鍋醃篤鮮〉、〈韭黃炒鱔糊〉、〈水晶肉凍〉與〈蔥開煨麵〉等招牌菜式，重新認識開業至今近40年的五星飯店江浙菜廳，如何以味媚人、立於市場不敗。
位在台北市最美林蔭大道仁愛路、1984年開業營運的台北福華大飯店，館內共有九個餐廳，〈江南春〉為江浙餐廳，餐廳小吃區可接待近100位客人，並有10間包廂，大的可接待20人，小的可接待6人。有些包廂可連通。五星飯店內旗艦中餐廳多以粵菜為主，設有江浙菜或上海菜餐廳的五星飯店不多，這使得可兼營宴會生意的〈江南春〉，在市場中更顯獨特。
〈江南春〉招牌菜是〈掛爐烤鴨〉，24歲進入台北福華、一待就近20年的〈江南春〉主廚劉宜嘉說，餐廳每月要用掉2,600公斤至3,000公斤的櫻桃鴨，假日平均一天更可賣掉50隻。由於美味好吃，加上訂價合理，〈江南春〉的烤鴨並被封為「CP值最高的烤鴨」，成了餐廳頭號招牌菜。
〈江南春〉好吃的豈僅是烤鴨，〈脆皮烏參〉、〈煙燻素鵝〉、〈砂鍋醃篤鮮〉、〈韭黃炒鱔糊〉、〈水晶肉凍〉與〈蔥開煨麵〉等菜餚都在市場建立口碑，為不少食饕推薦。
「鮑、參、翅、肚」，海參在中華料理中名列「四大海味」，為高檔食材。而高檔海參多為乾貨，烹調料理前要先泡發，包括時間與溫度都要掌控，處理不好，海參會質變。另外，海參膠質豐富，但無顯味，所以要讓海參食之有味，多數要先煨煮「賦味」，等有了味道後，再用其它工序料理，而無論是煨、煮、滷等都得靠時間與火候掌握。
劉宜嘉料理〈脆皮烏參〉，用的是中南美洲的「黑玉參」，這種參的顏色烏黑，肉壁較厚實，口感彈Q且本身就多了脆度。劉宜嘉說，前置作業包括要泡發、清腸、再浸煮，需時四至五天，然後再用滷汁滷煮煨燜使之入味，最後再裹上玉米粉炸製。提味醬汁則是用老母雞、雞骨、雞爪與豬皮等蒸十小時，再去渣、過濾、濃縮、下醬色，最後再將炸好的烏參用醬汁拌炒，費工費時，入口彈Q爽脆、味道濃郁入裡，成就非凡美味與口感。
〈江南春〉的〈煙燻素鵝〉也是招牌，主廚以腐皮包捲拌炒過的香菇絲、筍絲與金針菇為內餡，先蒸過再煙燻賦味並上色，味道香濃卻不油膩。劉宜嘉熬〈砂鍋醃篤鮮〉是以「老滷」概念，先熬一大底湯，客人點菜再在底湯內加入老母雞、家鄉肉等材料再熬。濃白湯頭濃鮮不油不膩，湯內有筍塊、豬五花、家鄉肉和百頁結與青江菜。
〈江南春〉的〈蔥開煨麵〉湯頭蝦味特濃，原因是所用「開陽」與一般店家不一樣，劉宜嘉說，一般多用「蝦米」，他則特別選用「蝦乾」與煸香的蔥段與高湯一起熬煮。傳統〈蔥開煨麵〉麵要煮到爛，所以又叫「爛糊麵」，現代人吃不來，在〈江南春〉是煮到「將爛未爛」，入口不必費勁咬。〈韭黃炒鱔糊〉，鱔魚切成三截入菜，刺少肉厚、味美鮮嫩，香油香氣在熱油激盪下大噴發。
〈江南春〉本季主打食材鱘龍魚，是一年代久遠的魚種，魚肉質鮮美，營養價值極高，古人並曾以「縱得滿山熊掌，不如江中鱘鰉」形容其珍貴。〈江南春〉並強調所用鱘龍魚採購自九份「國英坑」、是以麥飯石礦泉水養殖的活體鱘龍魚。魚肉Q彈肥美並且有豐富的膠原蛋白，軟骨素及DHA。劉宜嘉以多種味型烹調，可讓食客吃出不同食趣。
江南春
江浙餐廳
地址：台北市大安區
仁愛路三段160號3F
（台北福華大飯店）
電話：02-2326-7420
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：