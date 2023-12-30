中國十四屆全國人大常委會第七次會議29日做出決議，任命前海軍司令員董軍接任李尚福，出任國防部長一職，也是中國首位海軍背景出身的國防部長。外媒分析指出，由於董軍熟悉台海及南海事務，這項人事任命或許暗示了北京將南海視為中美競逐的優先領域。而另一方面，由於董軍並未受到美國制裁，他的出任或許有助降低中美軍事溝通的障礙。

路透社報導，董軍在成為解放軍海軍司令員前，曾擔任東海艦隊的副司令，東海艦隊所在的東部戰區是負責台海的主要力量。

董軍也曾擔任解放軍南部戰區副司令，而南部戰區負責在有主權爭議的南海展開行動。

「大西洋理事會」（Atlantic Council）全球中國中心非常駐研究員宋文笛指出，董軍的任命，意味著「中國視南海為美中地緣政治競逐的新優先領域」，顯示北京當局考量其經歷，認為可在台海及東南亞地區、特別是與菲律賓日益緊張的南海局勢中發揮作用。

不過也有分析家認為，董軍的出線令人相當意外。法新社報導指出，許多分析人士預期的接任人選，是現年59歲的中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立。自由亞洲電台則指出，董軍不是中國國家主席習近平嫡系「之江新軍」（出身福建、浙江），也不是「紅二代」，更非中央軍委委員，所以一直無人預測他是防長人選。

路透社報導提到，與其他國家相較，中國國防部長的職責偏向軍方公眾代表，負責與其他國家防長和媒體接觸。然而前任防長李尚福因參與俄羅斯軍購案而受到美國制裁，相較之下，董軍少了這層包袱。美國國防部發言人薩波（John Supple）29日表示，中美軍事雙方已針對接下來的一系列互動，進行了工作層面的接觸。