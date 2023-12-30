【時報記者張漢綺台北報導】嘉基(6715)針對AI伺服器開發的「Slimluster」系列產品，獲得台灣、美國3家Nvidia供應商的認證，未來出貨量可望受惠於AI伺服器成長，搭配光通訊產品逐步放量，以及Intel已發佈Thunderbolt 5，嘉基明年營運看好，29日在外資買盤力挺下，以170.5元作收，創下2020年7月9日以來新高。

嘉基今年前3季稅後盈餘為3.29億元，每股盈餘為5.3元，累計前11月合併營收為22.14億元，年減28.55%，由於AI伺服器高速傳輸要求的頻寬愈來愈高，高速訊號透過PCB傳輸，訊號衰減過高，在載板間或CPU與GPU間的訊號改採新開發高速跳接線傳輸，不但可解決訊號衰減過高問題，更可提升傳輸距離，新的傳輸方案更能為伺服器業者減少昂貴PCB材料使用面積，降低關鍵材料成本，嘉基Slimluster PCIE 5 Cable_MCIO Application已打入國內外3家Nvidia供應商，為營運增添新動能。

依目前高階AI伺服器搭載8顆GPU，約要3組MCIO架構產品(每組架構約需6到8條SlimLuster跳接線)，隨著AI伺服器建置放量，嘉基預估，明年伺服器外部AOC傳輸線及Slimluster內部跳接線系列約佔營收比重可望達10%以上，由於新產品內部線系列產品毛利率將明顯高於公司整體平均毛利率，對嘉基明年獲利將有正面的助益。

嘉基明年業績看好，29日外資買超678張，成為推升嘉基收盤股價創下近3年半新高的功臣。