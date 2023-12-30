【時報記者郭鴻慧台北報導】泰福-KY(6541)昨(29)日召開臨時董事會，推舉陳林正博士擔任董事長。陳董事長具有法學及財務背景，熟悉泰福營運，此次重掌董座，對泰福未來發展將發揮加乘綜效。

陳董事長擁有哈佛大學學士、碩士及法學博士學歷，過去長期擔任泰福董事，並曾任公司財務長，2020年接任執行長，隔年（2021年）自創辦人趙宇天博士手中接掌董事長一職，爾後交棒閻雲博士。陳董事長對公司業務發展及公司營運相當熟稔，將帶領泰福經營團隊，戮力深化企業垂直及水平資源整合、發揮營運優勢，創造所有股東、員工、客戶之最大價值。

隨著旗下生物相似藥陸續進入商業化，泰福生技正從研發公司轉型迎向商業化的關鍵階段，而且完成切入CDMO及新藥開發等新領域的所有準備，蓄勢待發。