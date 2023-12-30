【時報記者郭鴻慧台北報導】浩鼎(4174)昨(29)日召開董事會，一致推舉新加入的法人董事代表、前國家衛生研究院院長、陽明大學校長梁賡義出任新董事長，自即日起生效。
浩鼎創辦人張念慈去年12/29因心臟病驟逝，由閻雲接任，當時即言明以一年為期，本月20日閻雲以期限已屆為由請辭；法人董事盛成投資公司次日改派梁賡義出任法人董事代表，並於今董事會選舉後接任董座。
梁賡義是全球知名生物統計學家，他發表的「廣義估計公式」(Generalized Estimating Equations, GEE)大幅改變了臨床試驗統計分析方法，如今已被廣泛運用在癌症、心血管、家族遺傳及精神疾病研究及社會科學領域，並曾獲多項國際大獎。去年自國衛院院長一職退休後，接任逢甲大學春雨講座教授；除了隔周前往台中協助推動全人教育外，他已定居台東，希望山海為伴，過著嚮往的田園生活。不意，在閻雲請辭後，潤泰集團旗下盛成投資公司邀約他出任台灣浩鼎法人董事代表，讓他的職涯出現意外的轉折。
梁賡義強調，在他擔任陽明大學校長和國衛院院長時，尹衍樑為了國家生技、高教發展及民生需求，一擲數十億，不但毫無吝色且一無所求，令人動感佩；如今尹要他協助，實難以婉拒。但，梁賡義還是先要求與浩鼎執行長王慧君晤談；此前，他們在國內生物統計論壇上即曾有一面之緣，知道她一到浩鼎，即率先成立生物統計部門，是提綱挈領之舉。兩人視訊會談後，他對王慧君的謙虛、正直及專業留下深刻印象，深覺是很好的共事對象；進一步諮詢生技和學術界大老，大家對王慧君均持肯定態度，也鼓勵他再朝不同領域出發，貢獻心力，梁賡義這才點頭。
梁賡義表示，自己與生技界早有淵源，除了生物統計外，在兩度任職國衛院期間，從禽流感來襲，國衛院在18天內即破解「克流感」製程，建立150萬人份的安全藥物庫存，到新冠肺炎(COVID-19)期間，國衛院亦成功合成公克級的新冠治療藥物瑞德西韋。此外，從新冠抗原快篩試劑到疫苗，國衛院均走在產業之前，為研發注入量能、為開發及製造架構平台。這些為生技產業擘畫的戰略思考，必須植基於對產業的深入了解與互動；不同的是，這次他要走向新藥研發產業的深水區，向來要求做任何事百分百投入的梁賡義說，好在，他有王慧君，「董事長只要做好啦啦隊就可以了！」
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