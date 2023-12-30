台股2023年亮麗封關，僅差70點就站上萬八大關，全年上漲3793點，創歷年第2大漲點，市值增近12.6兆元，平均每位股民進帳112萬元，寫近10年之最。財信傳媒董事長謝金河表示，外資熱錢在封關前快速回流卡位，4個交易日買超台股863.26億元，也推升台幣升破31元，除是總統大選前夕的重要表態，中小型股為主的OTC全年更飆漲29.76%，不僅猛過大盤，更超越日股成亞股之冠。

謝金河在臉書以「金融市場告訴大家的未來世界大局」為題發文，指出2023年的金融市場已經封關落幕，美中角力下，沒有東升西降，反而是西升東降。今年美國6大指數全面上漲，其中費城半導體指數大漲64.9%，Nasdaq100指數在科技7雄領軍下大漲53.81%。

和中國有關的深滬港股市全面下跌，香港恆生指數下跌13.82%，和台灣加權指數上漲26.83%，呈現強烈對比，台股超越港股，成為2023年1個突出的焦點。

今年日本股市在蟄伏30年後，終於破繭而出，今年拉出28.24%，勇奪亞洲冠軍，台灣居次，但台灣OTC 指數大漲29.76%，則拿下亞洲冠軍。南韓股市後勁不錯，拉升尾盤，全年上漲18.69%，居第三；印度股市連續20年上漲，今年上漲18.69%，仍然可圈可點。

謝金河表示，在台灣大選前夕，股市拉升至全年高峰收盤，新台幣突然大漲，似乎用錢在投票。新台幣從32.491回升，在外資持續匯入下，新台幣收盤30.715，2個月台幣走勢勇冠三軍，主要是外資終結對台股的巨大賣超，11月買超約2300億元、12月買超1922.7億元，今年全年買超2755.2億元，外資從大型權值股下手，也推高了加權指數。

謝金河認為，外資在封關前4個交易日買超863.26億元，這個大買超也是推升台幣升值的主因，而在大選前夕，更是一個重要的表態。

美國股神巴菲特強調，要在有魚的地方釣魚，2024年最重要的是資金往何處去？深滬港是全球基期最低的地方，能不能扭轉頹勢？要看資金會不會再進去。

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