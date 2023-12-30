華新麗華近五年合併營收及獲利

鎳價止跌回穩，華新（1605）29日以市場長期去庫調節已告一段落，購料備庫意願逐漸增加為由，明年1月300系列不銹鋼盤價，每公噸漲2,000元，200及400系列維持平盤，終止連續二個月不銹鋼盤價下跌，也為明年第一季不銹鋼事業營運成長增添柴火。

英國倫敦金屬交易所（LME）12月鎳3個月期貨及現貨行情在1.6萬～1.7萬美元區間震盪。

華新表示，美聯邦公開市場委員會12月會議決議暫緩升息，有助市場復甦。12月國際鎳價穩定盤整，市場長期去庫調節已告一段落，購料備庫意願逐漸增加。華新為適度反應主要原料廢不銹鋼成本，並考量客戶接單能力，2024年1月盤元牌價300系列每公斤調漲新台幣2元，等同每公噸漲價2千元。200系與400系維持平盤。

今年第四季大陸不銹鋼市場未見復甦跡象、歐洲市場持續低迷，下游庫存持續去化，華新預期第四季不銹鋼事業表現與第三季持平。印尼鎳生鐵及冰鎳等資源事業第四季仍維持全產全銷，售價跟著行情走，由於原物料成本趨於穩定，預計資源事業第四季表現平穩。

華新線纜事業因台電強韌電網計畫釋出標案而受益，又有部分台商回流建廠訂單，銷售穩定增長，第四季國際銅價止跌回升，計算12月線纜事業營收係依11月銅均價8,173.95美元計算，較去年同期8,029.95元，年增1.79％，預估第四季線纜事業營收及獲利優於第三季。

華新一如市場預期，調漲明年1月部分不銹鋼盤價，三大法人29日卻聯手賣超4,512張，股價開高走低，終場跌0.45元收38.65元。