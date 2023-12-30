美國國防部今天表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）已批准對以色列軍售155公釐砲彈和相關裝備，未經國會審查。

路透社報導，根據美國國防部說法，布林肯判定情況緊急，需要立即對以色列軍售，因此免除國會審查要求。

與此同時，以色列正在加薩走廊（Gaza Strip）加強對巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）的攻勢。美國力促以色列盡量降低平民傷亡，先前還要求在未來數週內縮小戰事規模。

美國國防部說，以色列已要求將引信、底火和火藥納入先前提出的155公釐砲彈請求事項中。這項軍售估計總價值1億4750萬美元。

這是美國總統拜登政府本月第2次跳過國會對以色列軍售的審查。拜登政府本月9日動用緊急授權，允許向以色列出售約1萬4000枚戰車砲彈。

#軍售 #以色列 #未經 #國會 #審查 #砲彈