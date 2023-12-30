美國國防部今天表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）已批准對以色列軍售155公釐砲彈和相關裝備，未經國會審查。
路透社報導，根據美國國防部說法，布林肯判定情況緊急，需要立即對以色列軍售，因此免除國會審查要求。
與此同時，以色列正在加薩走廊（Gaza Strip）加強對巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）的攻勢。美國力促以色列盡量降低平民傷亡，先前還要求在未來數週內縮小戰事規模。
美國國防部說，以色列已要求將引信、底火和火藥納入先前提出的155公釐砲彈請求事項中。這項軍售估計總價值1億4750萬美元。
這是美國總統拜登政府本月第2次跳過國會對以色列軍售的審查。拜登政府本月9日動用緊急授權，允許向以色列出售約1萬4000枚戰車砲彈。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：