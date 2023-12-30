世界健身-KY（2762）申請第一上市，為配合初次上市前公開承銷，將辦理現金增資1.25億元，發行普通股1,250萬股。世界健身29日表示，競價拍賣最低承銷價每股114.78元，依投標價格高者，優先得標，每股發行價格，暫定132元，增資後的實收資本額11.25億元，預計明年1月掛牌。
世界健身董事長柯約翰表示，美國健身房會員數滲透率21.2％，台灣去年度健身房滲透率僅4.99％，未來成長空間大，加上海外健身房連鎖店還沒有來台設點，公司看好健身產業發展。世界健身今年前三季營收70.22億元，稅後純益2.44億元。
世界健身在台深耕20餘年，為會員制連鎖健身中心，已開幕會所共計118家，為台灣第一大健身連鎖品牌。營收組成，50％來自會籍收入、50％為教練課程，8成會員續買教練課程，營收穩定可預測。
世界健身旗下World Gym明年將新增12家店，法人估，世界健身明年營收可望破百億元。柯約翰透露，除了健身產業，公司交叉行銷，包括零售、復建、養生，及營養諮詢等新業務，涵蓋零售業務與線上平台，零售業務明年將從目前2個據點擴增至20個據點。
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