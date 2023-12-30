IC通路商大聯大（3702）財務長袁興文29日召開重訊記者會，宣布董事會通過依原股東持股比例參與認購文曄（3036）現金增資案，預計斥資15.18億元，總交易數量1597.75萬股，屆時持股比率為14.97％。
袁興文表示，轉投資的文曄董事會決議通過辦理現金增資1.35億股，每股發行價格95元，大聯大董事會也決議通過依原股東持股比例參與認購此次現金增資。
文曄規畫的現金增資1.35億股，發行價格為95元，75％由原股東認購，15％由員工承購，其餘10％為公開承銷，屆時增資案順利完成，文曄預計籌資128.25億元資金，用以償還銀行借款及強化財務結構。
文曄第一大股東祥碩，日前董事會也通過將投入資16.83億元參與文曄現金增資案，取得1.77萬張，認購完畢持股比率為19.24％。
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