近一年多全球消費性電子需求下滑，測試介面廠穎崴（6515）今年營運也受影響，不過，市場看好2024年在AI帶動下，包括手機及NB消費力道將回升，有利穎崴明年營運。同時，該公司今年擴大部局AI、HPC相關應用，2024年在新舊產品同步帶動下，市場看好明年營運將重回成長軌道。
今年以來PC市場持續調整庫存、手機市場需求也不佳，客戶端並未推出新的GPU，而過去對該公司也是重要營運動能的電競產品，今年以來同樣維持平緩，消費性電子需求趨緩，使得穎崴今年營運受影響。不過第四季消費電子市場回溫，且市場普遍看好2024年在PC及手機均將導入AI後，可望引爆近幾年最大的換機潮，將帶動消費性電子需求回升，有利穎崴2024年營運表現。
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