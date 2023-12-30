現觀科技（6906）29日完成競價拍賣開標，競拍結果每股得標均價為147.27元，合格投標量達2萬1,628張，投標超額認購比率超過10倍。現觀科技預計2024年1月3日至1月5日以每股118元公開申購，若以28日興櫃收盤價166.5元計算，抽中一張就有機會現賺4.85萬元，該公司預計2024年1月15日掛牌上市。

現觀科技2023年前11個月合併營收達新台幣3.29億元，年增近2成（19.21％），為歷年同期新高紀錄。累計前三季稅後純益為0.55億元，每股稅後純益（EPS）為1.82元。

現觀科技為全球第一個提供5G NSA以及5G SA地理定位平台的軟體公司，並為電信開放架構O-RAN生態圈的一員。目前最主要的產品為CovMo行動網路優化平台，可協助電信業者偵側電信網路使用情況。電信客戶將依此數據來規畫用戶體驗優化及精準布建5G基地台的參考。目前客戶包括全球第三大電信公司、印度第一大電信公司Bharti Airtel。其他客戶包括樂天電信、新加坡電信、遠傳電信、中東第一大電信公司Saudi Telecom Company（STC）等。

未來現觀科技還會投入行動智慧廣告平台的業務，其他產品還包括有RealMotion，可透過電信訊號為客戶提供足跡分析或是分流規畫。