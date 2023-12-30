宏碁集團旗下IPO子公司宏碁遊戲（6908），去年底併購知名遊戲開發商唯晶科技（Winking Studios）後，今年成功推動其於新加坡證交所凱利板掛牌上市，成為新交所第一家上市的遊戲相關業者，同時為強化其競爭力與經營效益，唯晶近日並宣布將併購一遊戲美術外包業者創點數位概念（股）。
創點數位為興櫃公司唯數娛樂科技（6626）旗下之子公司，唯晶預計以5,990萬元承接其100％股權。不過因唯晶登記為僑外資公司，交易仍待雙方簽訂合約、並經投資審議司核准後才能執行。
此前，依雙方初訂之交付條件，唯數需提供3,000萬元定存單設質，作為交易之擔保承諾事項，同時亦需承諾迄明年3月31日為止，創點數位之公司淨值不得低於2,000萬元，否則最後交易額須扣除淨值差額。
唯晶科技從台灣起步、在遊戲開發業界累積長達25年的經驗，已是亞洲最大的遊戲美術外包專業工作室及遊戲開發商。去年底引進宏碁遊戲策略投資後，在其資源挹注下成功赴新交所凱利板掛牌，並自今年11月下旬起正式上市交易，成為宏碁集團旗下IPO的小老虎，母公司宏碁遊戲也因此晉升為集團「猛虎」之一。
唯晶在進入資本市場後，預計透過併購與策略聯盟的方式，持續於全球遊戲產業中擴展其業務機會，並提升其競爭優勢。
對宏碁遊戲而言，除了在代理銷售Sony PlayStation遊戲主機、Steam Deck遊戲掌機及周邊遊戲相關產品等本業維穩增長外，透過併入唯晶、正式跨足產業上游的遊戲內容開發領域後，進一步擴展發展綜效。
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