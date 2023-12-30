兆利近五季EPS

軸承廠兆利（3548）受市場謠言利空襲擊，在2023年封關日上演跳水走勢，股價一舉摜破CB轉換價199元，大跌近9％，市場傳出陸資機構件廠科森切入供應鏈，對單壓一家折疊機品牌的兆利造成壓力，兆利重挫也拖累軸承族群。

29日市場傳言有二，包括因市場需求不如預期，陸資品牌廠下修折疊手機訂單達40％，惟法人追蹤，該品牌折疊機X5在大陸銷售仍維持高檔，2024年折疊機出貨量上看600～700萬支，年增100～130％，2024年將推出4～5款新機種，Pocket系列預計於2024年第一季推出，出貨量並未如市場下修傳言。

此外，陸資機構件廠科森切入品牌廠供應鏈，也重創兆利股價，兆利在日前的法說會上坦言，陸資軸承廠切入供應鏈，與富世達所提，陸資品牌廠有三家折疊軸承供應商吻合。

隨著新一年度排他條款即將重議，對只有一家折疊機客戶的兆利而言，科森的切入將牽動新一年度訂單配比，也替陸資廠找到破口埋下伏筆。

富世達（6805）因折疊機客戶不只單押一家，目前除了中系、美系手機品牌廠之外，明年可望新增另一家美系品牌客戶，法人相對認可其穩固的供應鏈地位，因此跌幅較為收斂，終場僅下跌1.92％，收在382.5元。

科森為陸資機構件廠，在折疊軸承上練兵不算短，為相對具代表性的陸資廠商，製造基地位於昆山，29日收盤價為每股9.1元人民幣，以目前匯率換算，相當於每股39.13元。

兆利今年受惠於富世達掛牌之後帶動的比價效應，股價從百元以下衝上200元，不僅個股市值狂飆，兆利發行的第二次無擔保轉換公司債亦相當成功，發行價格達113.2元，發行時轉換價達199元，該筆CB預計於113年1月8日掛牌，到期日為116年1月8日。

兆利重挫在台股封關日帶衰軸承族群，蘋果供應鏈新日興（3376）也被拖累，股價下跌4.26％收123.5元，合計兆利、富世達、新日興等三家軸承廠市值蒸發27.12億元。