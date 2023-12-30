今年9月底發生工廠氣爆的明揚（8420），停工迄今是否會產生現金不足的流動性問題，明揚29日強調，直到11月30日現金和約當現金還有6.22億元，加上可動用的融資餘額還有3億元，因此沒有所謂的現金不足的問題，至於第四季因無營收，到底會造成多少虧損，明揚表示要結算之後才能確認。

明揚29日發布重訊指出，公司至今年11月30日止，現金和約當現金還有6.22億元，帳列短期借款4.50億元，一年內到期的長期負債1.53億元，而公司融資可動用的餘額約3億元。

明揚說，停工期間，雖然因應人力需求減少而裁減部份人員，但仍有固定費用支出，加上為了復工而做準備的花費，第四季一定是虧損的，只是確切的金額目前還在結算。