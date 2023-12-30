工信（5521）取得高雄市捷運黃線3百多億元統包工程，加上手中在建工程，未來三年營運成長無虞，吸引法人及短多買盤搶短，29日股價放量收漲停14.7元，已重新站上所有短均線之上。短期的周線趨勢也由下滑反轉往上。月線及季線趨勢持續維持上揚。9日kd值趨線也交叉走高。量增價漲，短多氣勢如虹，各短線技術指標都呈多頭排列，近期量能若能保持高檔，有機會向前波高點15.7元挑戰。

業績大爆發；捷運黃線統包工程金額302.96億元，再加上在手案量近400億元，且多以最有利標承攬，營收獲利應值得市場期待。