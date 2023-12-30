富野（2736）受惠觀光署公布2024年銀髮族及無障礙團體旅遊補助新制，加上年終旅遊旺季到來，29日開高後放量直攻漲停價29.7元，成交量暴衝7.39倍至6,157張，價量齊創1個月高；合計本周上漲7.41％，周線翻紅終止連五黑，10日線及月線同步止跌回升，短線技術面轉強，外資買超344張。

展望後市，隨寒假與農曆新年到來，富野在台東、花蓮、高雄、嘉義與武陵農場皆有據點，營運動能強勢，可望推升業績成長。

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