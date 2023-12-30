台灣浩鼎（4174）29日公告，聘任前國衛院院院長、陽明大學校長梁賡義為新任董事長，梁賡義是全球知名生物統計學家，業界認為對浩鼎新藥開發將大大加分。
以生物統計聞名的梁賡義，發表的「廣義估計公式」（Generalized Estimating Equations）大幅改變臨床試驗統計分析方法，如今被廣泛運用在癌症、心血管、家族遺傳及精神疾病研究及社會科學領域，並曾獲多項國際大獎。
兩度任職國衛院期間，梁賡義從禽流感來襲，國衛院在18天內即破解「克流感」製程，建立150萬人份安全藥物庫存，到新冠肺炎(COVID-19)期間，國衛院亦成功合成公克級的新冠治療藥物瑞德西韋。此外從新冠抗原快篩試劑到疫苗，國衛院均走在產業之前，為研發注入量能、為開發及製造架構平台，都備受業界肯定。
在閻雲請辭後，潤泰集團旗下盛成投資公司邀約他出任台灣浩鼎法人董事代表，讓他的職涯出現意外的轉折。梁賡義強調，在他擔任陽明大學校長和國衛院院長時，浩鼎大股東尹衍樑為了國家生技、高教發展及民生需求，一擲數十億元，令人佩服，如今尹衍樑要他協助，實難以婉拒。
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