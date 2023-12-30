瓦斯爐開關與烤肉爐大廠關中（8941）29日舉行法說會，在疫情紅利消失，美國市場庫存去化影響所致，關中前三季營收獲利均下滑2～3成，預期去化將盡，明年美國市場回復，將主打新品電烤爐，有望成為營收新動能。
關中今年前三季合併營收達到20.99億元，相較去年同期減少21.11％，但是毛利增加30.53％，主要是新台幣貶毛利往上，累計前三季獲利為1.64億元相對去年同期減少33.8％，EPS為5.44元少於去年同期的8.07元；法人預估在第四季出貨相對回復之下，全年預期獲利會與去年全年的6.94元差不多。
展望明年美國市場將回復，而明年新品電烤爐（TurboE）也將是最大新動能，不僅符合現有全球節能減碳需求，且便利各式家庭使用，能耗更是瓦斯烤爐的四分之一，估計一年可為家庭省下200～300美元。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：