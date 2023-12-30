瓦斯爐開關與烤肉爐大廠關中（8941）29日舉行法說會，在疫情紅利消失，美國市場庫存去化影響所致，關中前三季營收獲利均下滑2～3成，預期去化將盡，明年美國市場回復，將主打新品電烤爐，有望成為營收新動能。

關中今年前三季合併營收達到20.99億元，相較去年同期減少21.11％，但是毛利增加30.53％，主要是新台幣貶毛利往上，累計前三季獲利為1.64億元相對去年同期減少33.8％，EPS為5.44元少於去年同期的8.07元；法人預估在第四季出貨相對回復之下，全年預期獲利會與去年全年的6.94元差不多。

展望明年美國市場將回復，而明年新品電烤爐（TurboE）也將是最大新動能，不僅符合現有全球節能減碳需求，且便利各式家庭使用，能耗更是瓦斯烤爐的四分之一，估計一年可為家庭省下200～300美元。

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