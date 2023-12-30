鋁壓鑄廠精確（3162）第四季出貨動能強勁，單季營收明顯攀升。精確財務長程清安29日法說會指出，隨中國大陸新能源車訂單持續增加，既有電池客戶訂單同步放量，同時塞爾維亞廠新增項目加入，加上切入儲能電池領域等陸續出貨，明年營收可望進一步站上50億元，挑戰營收翻倍至100億元目標不變。
精確前11月營收31.77億，年增49.61％，法人估精確今年營收達35億，獲利方面，歐洲廠預計有補助款入帳，加上獲利結構改善，單季獲利表現將優於前三季。
精確表示，今年受特斯拉降價影響，衝擊大陸本土品牌，電池盒第二、三季營收下滑，不過目前已回穩。
精確今年主要中國大陸電池盒客戶由一家獨大分散至5～6家，且拓展氫能電池盒甚至相關風電電池盒等儲能設備電池領域外銷，加上直接爭取到不少車廠新單，可望帶動後續營運成長。
尤其是非汽車零件業務，精確今年切入儲能電池盒開始出貨，這部分產品毛利率在36％以上，估明年出貨增量，也可拉升獲利。
至於今年新取得比亞迪新單，精確表示，受到客戶新車上市遞延影響，量產時間自今年第四季延後，目前確定將於明年1月開始出貨，第二季放量，是明年營運成長一大動能。
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