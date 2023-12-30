線材廠萬泰科（6190）深耕網路基礎建設市場告捷，除了美國市場持續回溫外，日前更喜獲來自歐洲及中東客戶的轉單，初估將挹注整體營收4％～5％，可望成為明年營運成長的新動能。

萬泰科擴大攻入歐洲、中東網路基建市場，隨著轉單效益發酵，台灣廠區稼動率看增，初估轉單效益達台灣廠區10％產能，法人估營收將因而增加4％～5％貢獻。

總經理張程雅進一步指出，歐洲客戶一直都有在台生產的需求，過去因有其他台商同業深耕此市場，相形之下，萬泰科在歐洲與中東市場的著墨就比較少。然因近期該台商改變經營策略，決定淡出歐洲中東網路線市場，從而引發轉單效應，預期此次的轉單效應會在明年第一季啟動，並逐步發酵。

除了歐洲、中東市場明年轉趨樂觀外，萬泰科也鎖定輻照線和汽機車線材，將其列為明年成長的焦點，張程雅指出，目前萬泰科輻照交聯線最大客戶均來自冷凍空調廠，終端客戶包括大金、三菱電器、富士通等大廠，但伴隨著所有電器、汽車電子朝電子數位化轉型，預期未來內部傳輸訊號線材的需求也將隨之持續成長，除了既有的冷凍空調領域外，也期望可以進一步將市場推進汽車電子領域，以擴大成長利基，法人樂估，明年萬泰科來自輻照交聯線的營收占比，可望由今年第三季的4％，再往上提升至6％，汽機車線的占比也可望由11％再往上提升。

隨著產品組合優化，法人估，萬泰科明年營收有望較今年成長二成，毛利率則有機會回穩到15％～16％，並帶動獲利成長優於營收成長。