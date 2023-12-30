電源管理IC隨大廠開始提價，市場供需環境逐步轉佳，台廠力智（6719）可望扭轉2023年營運頹勢。力智為台灣唯二同時提供電源管理IC及半導體功率元件高效能整合型產品，隨消費型電子產品受惠AI趨勢推動，加上伴隨國際大廠提價，高庫存結構將反轉；法人指出，明年力智在AI伺服器及GaN功率元件助攻下，將迎來營運轉機。

歷經一年半庫存去化、價格下滑等景氣逆風，力智便深受庫存所苦，截至第三季底，存貨金額為13.8億元，降幅持續減低，通路商存貨亦有2成之季減幅度，然存貨周轉天數仍高達248天；不過隨著類比IC大廠傳來調漲報價之消息，供需環境漸入佳境，過往高庫存結構將迎來扭轉。

法人認為，力智深耕高效能功率元件技術及高密度電源解決方案，為少數能同時兼具之公司，加上背靠母公司華碩之出海口，營運將迎來轉機。在英特爾及AMD推出伺服器CPU新平台，及未來AI、雲端發展，將推動市場對大電流、高效能、高電流密度技術及高精準度之要求提升。

力智亦掌握第三代半導體之領先地位，2021年便開始於氮化鎵（GaN）於電源管理領域的發展。GaN優勢在於更小的元件尺寸、更低電阻和更高工作頻率，因此在伺服器與工控市場，將是未來新藍海領域。

法人指出，公司已於去年底推出結合GaN driver，加上GaN MOSFET之整合型產品，將受惠大陸地區國產化優勢，漸取代既有美商獨霸之市場。

力智也推出新一代伺服器、資料中心與GPU平台的智慧功率模組（SPS），可望增添2024年營運動能。

法人認為，目前力智主要壓力在於庫存呆滯提列，不過隨著消費型市場逐漸回穩，價格壓力減緩、庫存去化將不再是問題。未來對高峰值電流需求的高階顯示卡持續問世，力智將憑藉其競爭優勢，提供高相位數的數位Vcore（核心電壓），將能擺脫市場競爭壓力，添明年營運增長動能。