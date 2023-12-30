以數位轉型整合服務為主要業務的興櫃軟體公司程曦資訊（6898），日前公告已獲得2024年新聘家事類移工一站式服務暨入出國移工機場關懷計畫標案業務，合約達3.82億元。
程曦也同步公告總經理高層人事異動案。總經理賴媖美因家庭因素，自2024年開始轉調總經理室特助，總經理職缺由董事長暨執行長黃士軍擔任。
程曦資訊1～11月營收為8.53億元，年減4.65％。2023年上半年的每股稅後純益為4.42元，低於2022年的5.55元。
該公司2023年營收較前一年度下滑，一方面是2022年時接到許多防疫相關任務型專案，營收基期墊高，但隨著疫情鬆綁，相關專案也結束，因此，影響2023年的營收和獲利。
但該公司也積極尋求應變方案，著手轉型及洽談疫後強韌經濟振興專案。
2023年下半年，該公司成立數位轉型顧問諮詢部門，透過自行開發的AI質檢、AI Trainer等生成式技術，提升客戶服務效率，提供更完善的智能客服優化服務，推升公司下一波的營運成長動能。
2023年，程曦接獲多項疫後強韌經濟專案合約，如普發6,000元、推動產業及中小企業升級轉型、學貸與青年購屋補助等，加上常置性的年約業務規模持續擴大，今年前三季年約型客戶量較去年同期增加約10％，年約型客戶續約率通常超過9成，這有助於整體營運穩健發展。
程曦約7成的營業額集中在公部門，承接勞動部、經濟部及台北市政府部會的民眾服務已連續超過十年以上。許多公部門任務性專案，如北市衛生局、體育署，亦於短期專案結束後轉變為年約型服務，公部門客戶服務量成長將成為公司主要營運發展重心之一。
但企業市場也積極開拓，目前客戶以醫美、電商及3C產業等高專業技術門檻的服務需求最為明顯。
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