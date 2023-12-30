經濟數據分析： 11月景氣對策信號綜合判斷分數為20分，較上月大幅增加4分，領先指標跌幅縮小，同時指標維持上升，顯示國內景氣持續好轉。景氣燈號大亮黃藍燈，觀察11月景氣對策信號綜合判斷分數一口氣增加4分，主要是11月出口轉呈正成長，海關出口值的指標增加2分；與外貿連動性高的批發業營業額也由負轉正，帶動批發、零售及餐飲營業額數列顯著回升，是帶動景氣的關鍵，顯示整體外貿狀況明顯改善，經濟面出現回溫。

11月工業生產統計，受全球經貿動能、通膨及高利率影響，終端需求疲軟，廠商調庫存又延緩投資，11月工業生產指數92.19、年減2.48％，製造業生產指數92.38、年減2.18％，雙雙連18黑，11月主要產業中，只有電腦電子及光學製品業「獨紅」，指數年增14.01％，創下史上新高，也是連續第五個月正成長，不過受惠AI等新興科技應用續擴展，12月製造業生產指數有望轉正。

盤勢分析：

過去20年，元月首個交易日大盤指數上漲機率達70％，最後一天指數上漲機率75％，但元月大盤指數上漲機率僅有50％。元月首個交易日電子指數上漲機率60％，最後一天指數上漲機率75％，但元月電子指數上漲機率55％。元月首個交易日金融上漲機率50％，最後一天指數上漲機率70％，但元月金融指數上漲機率僅有50％。類股中，過去10年元月電腦周邊上漲機率達80％，其次為電子零組件、電子、機電、電子通路等，上漲機率有70％以上；至於生技、玻陶、運輸、造紙、電器、觀光、汽車等表現較差。

11月證券劃撥存款餘額，回升至3兆2,898億元，創近四月新高，較上月大增1,392億元，終止連三月下滑；股票市場融資餘額也創近20個月新高，代表月資金伺機入股市，以近期整體投資情況來看，投資人在資金配置上，投資證券意願增加，有利明年股市推升。

選股方向：

零售及餐飲業因逢耶誕節、跨年的送禮及聚餐消費旺季，加以尾牙商機挹注，預期營業額可望續呈增勢，零售業12月營業額4,141億元～4,262億元、年增5％～6％，餐飲業營業額902億～928億元，年增3％～6％，整體表現不錯。

重電族群表現相對強勢，由於族群受惠台電強韌電網計畫發酵下，訂單能見度看到未來三～五年，長單能見度看到2030年，台廠同時受惠美國及台電綠能基礎建設轉型，重電及低壓馬達需求漸趨強勁，預期第四季與明年整體業績均能交出不錯成績單，整體基本面趨勢往上，另近期台幣出現明顯升值，重電族群多屬內需型產業，匯率上也是加分。