台股2023年亮麗封關，市場聚焦2024年，統一證券29日舉辦2024年投資展望會，統一投顧證券分析師陳杰瑞預估，台股全年將呈現「V型」走勢，選前進攻萬八，第二季至第三季間下探全年低點15,000點，然在美國經濟軟著陸、美聯準會降息、國內GDP上修、企業獲利成長、AI商機爆發、美國總統大選行情等六大利多推升下，第四季將上看萬九、再寫歷史新高。
2024年將至，法人圈紛紛喊多，陳杰瑞認為，台股2023年封關表現搶眼、衝上17,930點近22個月新高，預估明年總統大選前指數就會直取萬八，然隨後受護盤資金將撤退，加上市場似乎過度樂觀預期聯準會3月降息，若最終降息時間推遲至5月，不排除出現失望性賣壓，拖累指數下探萬五，但下檔年線可望有撐。
統計台股2000年來首季漲率高達72％，統一投顧預估，明年首季台股仍有個位數百分比漲幅，但針對農曆年能否「抱股過年」，陳杰瑞分析，根據過去經驗，升息循環結束後首次降息前一季股市會較為波動，預估台股明年「2～4月回檔、5～7月震盪」，故建議投資人明年首季見高後適度減碼，農曆年前降低持股水位、保留銀彈，待6、7月台股築底之際，再逢低找買點布局第四季創高行情。
投資布局上，統一投顧點出，2024年整體企業獲利將達3.5兆元，年增率18.3％，其中電子業因AI需求催動、庫存調整結束，獲利動能最強，看好明年將是「電子為王」。
陳杰瑞認為，明年市場主流仍落在AI商機，包括AI伺服器、ASIC AI、Edge AI、AI PC與AI手機，而漲價題材的記憶體族群中，今年以下游模組廠表態較為積極，看好明年上游供應鏈有機會啟動補漲，另DDR5滲透率攀升，相關廠商值得留意。
傳產方面，看好鋼鐵、散裝股，大陸房市在政策刺激下，明年力拚扭轉頹勢，可望帶動產業走出谷底；紡織方面受惠2024年巴黎奧運，上半年業績看俏，金融族群建議殖利率較高的銀行股。
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