興櫃周漲幅前十強

2023封關最後一周，興櫃市場有三檔新兵報到，在蜜月行情助攻下，成功攻占周漲幅前三名，奪下冠軍的宏碁創達（7706）大漲184.8％驚為天人，亞軍由鑫品生醫（4170）以漲幅45.86％摘下，昶瑞機電（6994）上漲37.56％拿季軍。

統計興櫃329檔股票，本周有162檔維持平盤以上，占比升至約5成，相較上周占比為3成5，上漲家數大幅回升，隨著封關前最後一波衝刺投信與集團作帳，以及展望2024年作夢行情。法人表示，第一季為中小型股表現最活躍的時刻，市場也針對元月行情展開布局。

台股封關周，因外資買賣金額較小，成交量萎縮，但以內資為主的興櫃市場則逆勢擴量，本周成交金額為131.28億元，相較上周的121.69億元，增加了9.59億元，成交值維持在百億元以上的高檔水平。

盤面周漲幅前十強分別為：宏碁創達、鑫品生醫、昶瑞機電、群利科技、梭特、台灣精材、紘通、青松健康、日盛台駿、現觀科，周漲幅從13.59％～184.8％不等；在產業分類上，漲幅前十以電子族群占三檔為主，生醫、其他則各兩檔。

宏碁集團旗下「小金虎」再添一檔，宏碁創達剛登錄興櫃滿五天，股價一飛沖天，周漲幅超越180％相當吸睛。宏碁創達為人力專業服務公司，主要從事提供專業資訊人力服務，以及各類型人力服務如高科技產業的手機及晶片測試人員、積體電路圖設計人員及官方研究機構的採購人員、助理、工程師等，目前國內並無與其所營業務完全相同的同業。

宏碁創達提供長短期人力派遣／外包、中高階人才獵人頭等全方位人力資源解決方案，及多功能軟體微服務。人力服務占公司總營收比重99.86％、約3.04億元。

鑫品生醫曾經登錄興櫃，後因財務不佳而撤下，在經過三年「調整體質」，趕在年末重返興櫃市場。公司主要從事免疫細胞製劑、生物技術委託開發暨製造（CDMO）服務及免疫細胞儲存服務等，專注於癌症免疫細胞治療研究與應用，發展創新醫療及檢驗技術。

過去鑫品生醫因「特管辦法」開放，將營運重心從細胞儲存轉型為提供免疫細胞製劑，在等待申請審核期間面臨業務產品斷層，營收快速下滑致虧損金額擴大，財務狀況惡化而下興櫃。歷經三年改善營運體質、健全財務業務後，重返資本市場。