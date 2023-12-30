交通部觀光署宣布2024年國內銀髮族及無障礙團體旅遊補助新制開跑，在政策利多下，觀光類股29日走揚，富野（2736）漲停，夏都（2722）衝漲9％，其他雲品（2748）、鳳凰（5706）等也漲逾2％～3％。
法人表示，除了補助利多外，今年企業計畫辦尾牙比率增加，對餐飲、飯店相關股票也有挹注營收的利多。
觀光署新訂「銀髮族旅遊」及「無障礙旅遊補助」2024年起上路，迎政策利多，加上新年、春節與寒假消費旺季來臨，餐飲、觀光商機可望迎來一波商機。
聞訊後，觀光餐飲指數上揚，包括飯店股富野漲停、夏都漲逾9％，旅遊股燦星旅漲5％，其餘飯店、餐飲、旅遊股的雲品、華園、鳳凰、易飛網、五福、王品、山富也漲2％～3％，個股全面走高，上市、櫃觀光餐旅類股漲幅各1.32％、2.3％，成為盤面領漲族群，其中寒舍、雲品量能放大約萬張最多。
其中，飯店業受惠企業尾牙接單爆量、住房業績暢旺，富野今年取得武陵農場第二賓館經營權，將投入3.2億元資金整修各項硬體設備，29日股價開盤後迅速拉漲停，股價站上月線；雲品則是11月營收除了寫同期新高，2023年累計前11月營收也創次高，在耶誕與跨年連假挹注下，開盤走高，放量站上所有均線。
寒舍則已與希爾頓酒店集團簽約，今年旅展搶下了單筆1,100萬元訂單，全年營收可望年增4成，站上47億元，創歷史新高；受惠於明年初尾牙、聚餐需求大增，餐飲股王品股價開高走高，站上季線。
群益投顧董事長蔡明彥表示，隨著年底出遊、住宿需求增加，包括國際上旅館訂票網站業者也強調，疫後旅遊需求旺，加上統計國內有88.4％企業有尾牙計畫，創11年新高，預期觀光旅遊股在大選前，農曆年節過後，仍有機會持續上演補漲行情。
展望下周新年開紅盤，蔡明彥指出，近期美元偏弱下熱錢持續湧入，加上大選前將維持盤堅，有題材或12月營收佳的電子股，仍可關注布局。
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