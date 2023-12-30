潤泰創新（9945）即將完工、目前處於預租階段的「潤泰玉成辦公大樓」，在今年封關前傳出好消息，將3至17樓、約占6成面積，以為期10年又1個月的租期、總租金28.97億元，出租給科技業者作為企業總部，該租賃案是近年台北市辦公市場少見的大型租案。
近年南港受惠於東區門戶計劃，商辦市場熱絡，潤泰集團自2006年投入南港開發以來，包括南港車站BOT、CITYLINK南港店，2018年投資南港之心公辦都更案，開發規模達11.5萬坪，以及玉成企業總部大樓案開發，潤泰新在南港地區已布局金額高達800億元的投資。
「潤泰玉成辦公大樓」於2021年動工，由潤泰新與日本三菱地共同開發，基地面積約1,600坪，樓高27層，總樓地板面積約1.7萬坪，預計明年1月取得使用執照。
該大樓在完工前以10年又1個月的租期、總租金28.97億元出租10,259坪面積，租金包括第4、6、8年各調漲2%。
據了解，目前該大樓18樓以上尚有4成面積待租，目標是希望找到一組租客，租金開價在每坪2,500元以上，在南港商辦市場中屬頂尖水準，目前有多組客正在洽談。
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