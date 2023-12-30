【時報-臺北電】綜觀近一周芝加哥(CBOT)穀物期貨漲跌互見，因巴西降雨預報不明朗，致市場交投清淡給價格帶來壓力，另外料耶誕節至新年假期的成交量將持續低迷，交易商在年底前調整倉位，加上黑海地區穀物貿易運輸持續存在的問題擔憂，其中小麥震盪收高，周二(12/26)漲逾3%，且創五周多來最大單日漲幅，大豆和玉米期價先揚後抑，但整體交投清淡，窄幅震盪。

周一因美國耶誕節假期芝加哥穀物期貨休市，周二(12/26)穀物期貨漲跌互見，其中小麥漲逾3%，且創五周多來最大單日漲幅，因烏克蘭襲擊俄羅斯一艘大型油輪後，引發黑海潛在航線問題，另外，原油上漲的支撐，大豆價格也走高，玉米價格堅挺，周三(12/27)小麥回跌2%，由於巴西的降雨預報，有機會緩解乾旱問題，引發獲利了結，玉米走低，受累巴西需求不振，大豆價格則小漲，截至周四(12/28)僅小麥上漲，因一艘船隻在前往多瑙河港口裝載穀物的散裝船在黑海撞上俄羅斯礦山，突顯全球主要穀物貿易運輸路線上持續存在的安全風險；玉米和大豆期貨下跌，因評估南美洲將有降雨，這可能有利於巴西受乾旱影響的農作物帶。

分析師指出，天氣預報顯示，未來一周，巴西中部和北部的乾旱地區將出現不均勻降雨，1月初將出現大範圍強降雨。交易商指出，降雨預報給價格帶來壓力；預計耶誕節至新年假期的成交量將持續低迷，且在一系列經濟資料顯示潛在的通脹壓力繼續緩解後，令交易商在年底假期前調整倉位，未來南美天氣仍是市場關注的問題。

影響價格波動品項有: (20231222~20231228)

12/26近月小麥，報636.25美分，創五周多來最大單日漲幅。

12/26近月玉米，報480.25美分，近月比漲5.43%。

12/27近月大豆，報1316.75美分，近月比跌0.98%。

12/28近月豆粉，報393美元，近月比跌14.32%。

12/28近月豆油，報47.49美分，近月比跌8.51%。 (倪淑茹編輯)(商品行情網)