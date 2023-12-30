新一屆公益彩券以及運動彩券都將於113年1月1日正式開賣。第四屆公益彩券至今屆滿10年，電腦型彩券10款遊戲已陸續停止發行；第二屆運動彩券也將在112年12月31日發行屆滿，當天下午所有投注站5點後將停止投注服務，晚上9點後將停止兌獎服務。

台灣彩券表示，「38樂合彩」與「雙贏彩」將分別於12月28、30日進行最後一期開獎，而每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」最後一期開獎為12月31日22:00。為符合市場需求，第五屆公益彩券將不再發行「雙贏彩」與「38樂合彩」2款遊戲，由其餘8款電腦型彩券遊戲與6款刮刮樂新品於113年1月1日開賣。

另台灣運彩說，第三屆運動彩券將於113年1月1日上午10點正式開售，除了實體投注站，線上通路也在同一時間同步啟用，民眾可以直接到運動彩券第三屆全新投注站或是在網站上直接進行投注。至於第二屆中獎尚未兌獎彩券，自113年1月1日起中獎者須前往中國信託各分行、金門縣信用合作社及澎湖縣第一信用合作社兌領，兌獎期限為開獎之日起3個月內。

至於想要在113年1月1日用網路投注服務的第二屆線上會員，台灣運彩說，可立即前往台灣運彩網站「第二屆線上會員申請成為第三屆線上會員」進行申請。