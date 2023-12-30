2024年至少三家銀行將加入「財管2.0」戰局。2023年8月底獲准開辦的元大銀行搶先擂戰鼓，宣布「財管2.0」高資產業務，將於新年度的1月2日正式開辦，受理可投資資產淨值及保險商品價值達新臺幣1億元以上的貴賓客戶，申請成為元大銀行高資產客戶。

金管會目前已核准11家國銀承作「財管2.0」業務，包括已開辦的九家國銀：兆豐銀、上海銀、中信銀、一銀、合庫銀、國泰世華銀、瑞銀、玉山銀和北富銀，以及2023年下半年獲准開辦的元大銀和華南銀。金管會透露，近期還有一家銀行遞件申請，亦即2024年可能有三家國銀加入「財管2.0」戰局，版圖將再出現新變化。

金管會統計，九家已開辦國銀至2023年11月底客戶數共6,836人，年增93％，AUM至11月底為8,261億元，年增87％，預估今年AUM有望接近8,500億元。

元大銀於29日宣布，「財管2.0」高資產業務將於2024年1月2日正式開辦，為2024年高階財管打響第一槍。元大銀行表示，將採取在地深耕的經營模式，透過全台各分行邀請所服務的億級客戶升等成為高資產客戶，並以設置於各區域的私人銀行部專家諮詢服務團隊搭配分行專屬的高資產理財顧問，依據高資產客戶的個人、家庭和事業需要，量身訂製多元化及國際化的資產配置，協助客戶達成投資規劃與家族傳承的目標。

為吸引更多高資產客戶，元大銀也端出優惠牛肉，包括世界知名品牌迎賓禮，以及元大鑽金智富卡會員點1,000點和翡翠會籍，可享持卡消費最高享12.2％現金回饋、免費高鐵升等、機場接送、快速通關、機場貴賓室等，和無限次數的臺幣臨櫃交易與臺幣跨行提款／轉帳免手續費、五星飯店食宿優惠等。

元大銀指出，其私人銀行部專責高資產客戶服務，除精進私人銀行部專家諮詢服務團隊外，並與四大聯合會計師事務所等外部顧問合作，並鼓勵服務團隊取得國際認證理財規劃顧問(CFP)、高齡金融理財規劃師、家族信託理財規劃師等專業證照，及推動高資產財富管理人才培訓計畫。風險管理制度方面，也積極發展AI智能系統，強化風險意識，保護客戶資產。