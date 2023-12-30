2023年交易劃下句點，經統計金融股指數全年漲幅15.61％，對比加權股價指數26.83％，其漲幅不到6成。公股銀解讀此一現象認為，主因股利落空加上高利率環境，以及匯率上下波動大，壓抑今年金融股指數表現。在「所有利空出盡」之下，新年度大盤上攻金融股將扮演重要角色。

今年即使有俄烏戰爭、高利率等干擾，金融股仍持續上攻，公股銀評估，明年金融股股利將優於今年，加上美國若降息，還有債券的龐大上漲利益可期，預計金融股還有好戲可唱，將成為大盤上攻萬八，甚至萬九的重要產業。

2022年金融股指數全年下挫12.83％，2023年上漲15.61％，對照2023年台股大盤上漲2成以上，只要金融股未來獲利有好表現，金融股指數就有補漲空間。

法人指出，由於美國已近尾聲，預期2024年資金將持續移往海外債、債券ETF、高股息基金，股市熱絡也會提升證券成交量，有助2024年銀行財富管理及證券營運動能。雖2024上半年銀行淨利差可能持平或小幅下滑，但台灣經濟回溫帶動放款成長，有助銀行淨利息收入動能回升。

另外，近期美債長天期殖利率回落，壽險債券評價虧損壓力減緩，若美國聯準會2024年緩步降息，預期壽險避險成本改善及債券評價回升，有利後市表現。此外，壽險金控手握大量低成本債券，股債回升有望帶動評價回升及實現資本利得，且2024年降息後保險收入動能可望逐漸回復。

整體來看，法人看好個股包含財富管理、手續費及淨利息收入成長動能延續的中信金及玉山金；銀行淨利差、壽險投報率提升及較高配息能力的富邦金，及泛證券營運動能回升的元大金。