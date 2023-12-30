2023年交易劃下句點，經統計金融股指數全年漲幅15.61％，對比加權股價指數26.83％，其漲幅不到6成。公股銀解讀此一現象認為，主因股利落空加上高利率環境，以及匯率上下波動大，壓抑今年金融股指數表現。在「所有利空出盡」之下，新年度大盤上攻金融股將扮演重要角色。
今年即使有俄烏戰爭、高利率等干擾，金融股仍持續上攻，公股銀評估，明年金融股股利將優於今年，加上美國若降息，還有債券的龐大上漲利益可期，預計金融股還有好戲可唱，將成為大盤上攻萬八，甚至萬九的重要產業。
2022年金融股指數全年下挫12.83％，2023年上漲15.61％，對照2023年台股大盤上漲2成以上，只要金融股未來獲利有好表現，金融股指數就有補漲空間。
法人指出，由於美國已近尾聲，預期2024年資金將持續移往海外債、債券ETF、高股息基金，股市熱絡也會提升證券成交量，有助2024年銀行財富管理及證券營運動能。雖2024上半年銀行淨利差可能持平或小幅下滑，但台灣經濟回溫帶動放款成長，有助銀行淨利息收入動能回升。
另外，近期美債長天期殖利率回落，壽險債券評價虧損壓力減緩，若美國聯準會2024年緩步降息，預期壽險避險成本改善及債券評價回升，有利後市表現。此外，壽險金控手握大量低成本債券，股債回升有望帶動評價回升及實現資本利得，且2024年降息後保險收入動能可望逐漸回復。
整體來看，法人看好個股包含財富管理、手續費及淨利息收入成長動能延續的中信金及玉山金；銀行淨利差、壽險投報率提升及較高配息能力的富邦金，及泛證券營運動能回升的元大金。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：