本國銀行前十大曝險國

中央銀行29日公布第三季本國銀行國家風險統計，直接交易對手基礎統計的外國債權（即直接風險）餘額降至5,388.24億美元，季減111.05億美元或2.02％，終止連三季上升。

對美國曝險已連33季居第一位，但餘額降至1,526.21億美元，季減48.58億美元或3.08％，中止連六季上升。第二大海外曝險仍為大陸，餘額也續降至461.73億美元，為2020年第二季以來近三年新低，季減3.1億美元或0.67％，已連三季下降。

央行公布，第三季本國銀行直接風險下降，主因對公共部門債權減少所致，其中，曝險對象以非銀行的私人部門占57.29％為主，銀行占28.5％居次，公共部門占13.07％。若依保證人基礎統計的外國債權（即最終風險）來看，淨額也上升至5,280.9億美元，同樣季減108.95億美元或2.02％，曝險對象以非銀行之私人部門占54.31％為主，銀行占29.48％居次，公共部門占15.02％。

央行官員說明，第三季對美曝險下降不少，主因國銀存放美國當地央行減少，對公共部門債權減少是主因，至於是否受貨幣政策、利率影響，或其他資金需求考量，現有資料尚難判斷，要持續觀察。

至於大陸曝險也續減，官員指出，主要是信託資產中基金投資減少，加上整體金融情勢不明，國銀自然相對保守，大陸曝險長期趨勢往下且金管會統計也顯示，國銀對陸曝險金額比例也持續往下，反映國銀對於大陸經濟擔憂，相對上就趨於保守。