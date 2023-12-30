7家接受實支實付險副本理賠壽險公司停售狀況

實支實付險在2023年最後一天工作日爆停售潮。繼28日保誠人壽開出第一槍宣布停售後，29日一天內就有三家壽險跟進停售實支實付醫療險，且都是市場上最熱賣接受副本理賠的保單，甚至導致壽險公司系統與網站當機，另有一家壽險宣布，從接受副本理賠改為正本理賠，市場上接受副本理賠只剩兩家。

至於宣布停售的公司，據了解，近期會推出改版後的商品因應市場需求。

保險局29日也緊急發信給市場上還接受副本理賠的七家壽險公司，調查停售狀況，包含保險公司對外發布的停售時間、對外發布停售前的銷售件數、實際停售後預估的銷售件數等。這七家壽險業者，包含凱基人壽（原名稱為中國人壽）、台灣人壽、全球人壽、台新人壽、遠雄人壽、台銀人壽和保誠人壽。

28日保誠人壽搶先停售後，其餘壽險在29日一日間陸續宣布停售，全球人壽停售旗下最熱賣的實支實付醫療險，台灣人壽則同時停售三張，除一張實支實付醫療險外，還有一張自負額實支實付險、一張意外實支實付險，兩家壽險都緊急公告只收件到29日。

遠雄人壽29日原上午宣布從接受當「第三家」改為只接受當「第二家」，但到傍晚則直接宣布停售；凱基人壽的實支實付險，原本是接受當「第二家」，29日也宣布，從30日起只接受正本理賠。統計至29日晚間為止，能接受副本理賠的就剩台新人壽與台銀人壽。

市場人士表示，從沒出現過一日內三家壽險公司一起停售的情況，消息非常混亂，保戶與業務員都湧入要送件，其中一家壽險公司系統與網站甚至當機好幾個小時，有的業務員早上才在問自家公司有沒有計畫要停售，公司回應說不停售，過一小時後就宣布停售，保經代通路則是從早到晚不斷接到各壽險公司的核保規則更改與停售公文。

金管會宣示改革實支實付醫療險，以損失分攤落實損害填補原則，還未訂出時間表，市場就已先行反應，民眾擔心未來醫療險會越賠越少，趕緊搶買可接受副本理賠的實支實付險，引起停售潮。

金管會正緊盯這一波停售潮。保險局表示，依照保險公司內部政策停售商品並無不妥，但會關注的是不當行銷，嚴禁業務員或各通路以停售來作為招攬話術。