【時報-台北電】綜觀近一周紐約COMEX貴金市場漲跌互見，上周五(12/22) 紐約期金漲近1%，因美公債與美元雙跌，並漲逾兩周高點，且連續第二周上漲，係因市場預期美國聯準會(Fed)明年初降息的可能性上升，以及美元和美國公債殖利率下滑，同步令金價上揚。

黃金部分；周一(12/25)紐約期金適逢美國耶誕節假期，休市一日；周二(12/26)至周三(12/27)紐約期金連4揚；因市場預期美國聯準會(Fed)明年有望降息，致美元指數下跌0.5%，並創下5個月來的新低與10年期公債殖利率雙雙下跌，同時也使白金跟隨著上漲，並漲逾六個月最高；周四(12/28) 紐約期金回跌；受累於美元指數上漲0.3%，削弱投資人以美元計價的黃金更顯昂貴，且市場對於美國聯準會(Fed)明年可能降息的期望降低，加上10年期公債殖利率回升，同步令金價跌近1%，截止至周四報2083.50美元；白金報1023.10美元。

分析師表示，現在無論是哪一個市場，交易量都不多，因此波動相對較小，特別是當我們接近像這樣的歷史高點時。金價在年關將近之際再度上漲，一切都和利率預期以及美元偏弱有關，而明年可能降息的預期升溫，推動了貴金屬漲勢，包括黃金，市場預估Fed 將於3月降息，且2024年總共降息150個基點，但通常市場打折幅度也相當大。

影響價格波動品項有: ( 20231222-20231228)

12/27近月白銀報24.64美元，近一周最高，漲近1%。

12/27近月黃金報2093.10美元，近一年最高。

12/28近月白金報1023.20美元，漲逾六個月最高。

12/28近月鈀金報1140.20美元，近一周最低，跌近8%。(編輯：王思涵)(商行情網)