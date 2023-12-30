隨景氣逐步復甦，加上海外併購熱、衝刺綠色金融，2023年民營銀行在聯貸市場多大有斬獲，除了中信銀已衝至僅次前幾大公股銀的最大聯貸銀行，國泰世華銀也晉升東南亞地區主辦行台資銀行前二名。至於台北富邦、台新兩銀行，全年聯貸金額均有5成以上的成長。看好2024年景氣復甦潛力，各銀行均預期，聯貸市場可望再衝高。

2023年在聯貸市場中位居民營第一的中信銀表示，2023年聯貸主要集中專案融資、結構型融資，產業集中在綠能、併購、健康護理、製造業、租賃業、電子業。由於電子業庫存在2023年底消化完畢2024年可能會有新的資本支出，尤其綠能產業是世界熱點，也會有許多新的支出，因此預期聯貸市場會比2023年更好。

北富銀2023年完成廣達、緯創等電子大廠與海龍離岸風電等綠能產業、不動產、海外金融業（印度國家銀行、仲利國際）等大型案件，統籌主辦之聯貸金額較2022年成長超過5成。預期2024年景氣復甦更明朗後，將可帶動國內企業更多資本支出需求，因此樂觀看待2024年聯貸市場量能。

國泰世華銀行指出，2023年主要聯貸主辦案件多聚焦國內外利基型產業或市場，如具發展前景的醫材產業、響應政府政策的危老重建案或因應雲端數據成長的數據中心等。另配合於東南亞區域的布局與業務拓展，除了當地金融同業外，因應後疫情的運輸、旅遊爆發，飛機船舶融資成長可期，並協助當地標竿公司進行海外籌資。截至2023年11月，於東南亞地區主辦行排名位居台資銀行同業前二名。

台新銀行2023年聯貸案件數及聯貸金額分別成長18％及67％，成長量能主要來自國內既有往來客戶、海外聯貸案件及併購融資類型的聯貸案件。台新銀行指出，聯貸業務發展主要配合海外佈點策略(海外設有香港、新加坡、澳洲及日本等海外據點)，積極爭取五種案件，包括：股權融資、併購融資、海外金融機構融資、非銀行類型的金融機構聯貸以及優質企業的主辦案件，預期2024年亞太地區聯貸市場量能可望回升。