路孚特（Refinitiv）最新2023年全年聯貸排行出爐，台灣銀行因有高鐵3,128億元聯貸案調降利率增益實績，在管理行(Bookrunner)與主辦行（Mandated Arranger）方面都居冠軍，與2022年排名相同。管理行方面，兆豐銀行、合庫銀行分別為第二、三名。
路孚特統計指出，2023年全年聯貸管理行前五名為台銀、兆豐銀、合庫銀、第一銀、華南銀，全部由公股銀行囊括，其中台銀市占率為27.2％，低於去年的38.2％。不過，若是扣掉高鐵3,128億元聯貸案調降利率的增益，第二名的兆豐銀成績則會超越台銀。兆豐銀2023年擔任管理行的聯貸案有45件，在件數上是國銀首位，市占率為11.1％。
主辦行部分，全年第一名為台銀，第二名到第五名則為華南銀、第一銀、兆豐銀和合庫銀。
台銀表示，今年統籌主辦的指標案件包括友達250億聯貸案、沃旭250億聯貸案、華邦電200億聯貸案，以及台塑集團、佳世達、永豐餘集團等聯貸案，未來也會持續支持具永續前景產業，引導客戶重視及實踐ESG精神。
兆豐銀指出，2023年主辦暨管理行的指標性案件包括文曄科技200億元聯貸案、遠雄巨蛋165億聯貸案，以及金寶電子、台灣大、尚志資產等大型個案，使得兆豐銀自第二季起成績大幅躍升。
合庫銀在管理行和主辦行都位列前五名，合庫銀表示，在聯貸案方面致力於拓展具政策利多的產業，如「六大核心戰略產業」等，包括資訊及數位、綠色及再生能源、民生及戰備等相關產業以及都更危老等政策推動等相關產業客戶。
第一銀行今年新增的聯貸案件中金額較大的案件有：台塑河靜(開曼)5年期10億美元聯貸案、台塑河靜（開曼）3年期4億美元聯貸案、群創400億元聯貸案、和泰汽車300億元聯貸案、力積電251億元聯貸案、潤泰創新210億元聯貸案、華邦電200億元聯貸案、以及佳世達、台塑勝高等。
華南銀行指出，2023年聯貸市場案源類型包括都更危老、再生能源、台商回台投資等建廠資本支出與營運周轉，產業遍及電動車、半導體、鋼鐵、機械、造紙、營建開發、租賃及消費金融等行業，在條件規劃上以客製化將ESG永續連結機制納入承作條件中。
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