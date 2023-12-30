2023年全球主要成熟市場的物價持續降溫，最新的通膨率和年初相比出現明顯回落，現時歐元區及英國的最新按年通膨率，只有年初一半不到，通膨率正走向央行目標2％。由於高利率的影響具滯後性，避免經濟進入倒退成為各國央行的首要目標，近期央行停止升息正反映這一點。

2024年各地央行轉向降息的步伐或不一致，聯準會在12月的會議後措詞偏向鴿派，加上點陣圖確切表達，加強市場對明年降息的預期。歐元區與英國通膨同樣降溫，市場的降息預期正反映這一點；澳洲的通膨率仍然攀高，在降息的路上或較落後。

日本仍是全球眾多成熟市場中，貨幣政策仍維持寬鬆的國家。日本央行行長植田和男近日提到，日本通膨達到目標的機會率正逐漸提升，若工資上漲能持續推動通膨上升，日本通膨有望維持在目標2％。日本央行很可能在明年第二季放棄孳息曲線管制（YCC），以及在下半年脫離負利率（NIRP）。

貨幣政策上的分歧，也影響各國之間的利差，部份貨幣或有升值空間。市場預料明年全年美國將降息100基點或以上，而歐元區則可能降息75基點，歐美央行之間利差有望縮窄，或為歐元提供升值的機會。

明年日本可能收緊貨幣政策，美國則可能轉向寬鬆，任何一個情景出現都有機會令日圓兌美元轉強。美元指數或在明年第一季末開始轉弱，預期到第四季才會慢慢穩定下來。

通膨回落，央行取態轉鴿令長年期債息回落，股市估值壓力緩和，這無疑是好消息。但投資者仍需注意部分經濟指標已出現放緩跡象，明年經濟的實質增長也預期放緩，即使降息也或只能夠抵銷部份不利因素。

年初至今，標普500指數上漲近25％。指數在過去50年內漲幅在25％或以上共有12次，雖然說不上是很罕有，但相信明年要複製今年的表現並不容易。2024年高利率的影響仍然存在。

港股方面，12月29日為2023年最後一個交易日，亦是中國放寬疫情封控措施後的第一個交易年。恒指收報17,047點，全年跌2,734點或13.8％。全年表現最高見22,700點，最低為15,972點，高低波幅為6,728點。

回顧2023年中國經濟及股市表現，首季中國經濟增長達4.5％，優於預期並提升市場對全年經濟的信心，市場當時認為防疫措施取消後，市場憧憬消費及投資將恢復正常，推動經濟穩步回升。可惜之後經濟顯著放緩，「三頭馬車」表現均令人失望，市場對中國經濟復甦進程未如理想，恒生指數高位見22,700點後續回跌。

全球因素如美元利率攀高、全球出入口需求因經濟增長放緩引致的中國出口受壓及內憂如房地產債務相繼違約、中國自身消費疲弱的問題，對於香港股市均有負面影響，令港股成為全球表現較差的股市。

展望2024年，中港股市將可受惠美國升息周期完結、美元回落令資金流入非美股市、中國靈活運用貨幣政策推動經濟、估值偏低等因素帶動股市表現。