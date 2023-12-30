確立大陸2024全年工作目標的全國「兩會」（全國人大、政協）舉行時間敲定，全國政協將在2024年3月4日開幕，全國人大會議於3月5日登場。預計大陸GDP成長目標、地方債務與房市問題，以及攸關中美關係的科技產業政策等，將是全球關注焦點。
新華社報導，大陸第14屆全國人大常委會第7次會議29日下午表決通過「關於召開十四屆全國人大二次會議的決定」，十四屆全國人大二次會議將於2024年3月5日在北京召開，相關議程包括審議政府工作報告、審查2024年國民經濟和社會發展計畫草案、審查2024年中央和地方預算草案等。
報導指出，日前召開的大陸政協第14屆全國委員會第12次主席會議，審議通過「關於召開政協第十四屆全國委員會第二次會議的決定（草案）」，建議第14屆全國政協第2次會議於2024年3月4日在北京召開。
大陸當前經濟復甦情況仍不見穩健訊號，因此本屆兩會重點關注之一是其政府工作報告中的2024年經濟增長目標，以及與經濟復甦息息相關的房市政策。
稍早前，定調隔年經濟工作重點的中共中央經濟工作會議已在12月11、12日舉行，消息指出，會上顧問建議的2024年經濟增長目標從4.5％至5.5％不等，大多數贊成將目標設定在5％左右，與2023年相同，預計高層將批准這一目標。
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